2020-05-12T13:25:59+03:00
Общество

В Крыму введут единоразовые выплаты и на детей от 16 до 18 лет

На финансовую поддержку смогут рассчитывать только те несовершеннолетние, которые учатся в школах
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На старшеклассников в Крыму тоже введут единоразовые выплатыНа старшеклассников в Крыму тоже введут единоразовые выплатыФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Крыму планируют учредить единоразовую выплату на детей старше 15 лет. Деньги выделят из республиканского бюджета.

Напомним, ранее президент РВ Владимир Путин объявил о выплатах родителям с детьми от 3 до 15 лет включительно. На каждого ребенка семья получит по 10 тысяч рублей, за оформлением следует обращаться в Пенсионный Фонд.

В республике решили расширить меры социальной поддержки и, помимо упомянутой федеральной выплаты на детей от 3 до 15 лет, ввести выплату на школьников в возрасте от 16 до 18.

- Мы выходим с предложением за счет средств республиканского бюджета - наша экономия - предусмотреть выплату на детей до 18 лет, которые обучаются в общеобразовательных учебных заведениях, - сказала вице-премьер Елена Романовская на заседании оперативного штаба.

Глава РК Сергей Аксенов дал предварительное согласие:

- Считайте потребность, сколько средств необходимо. До конца дня решение примем. Мы уже прикинули, понимаем, что у нас ресурс на это будет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти половина всей воды Крыма утекает в дырявые трубы
В Республике Крым расширили список объектов ФЦП
В Крыму с 12 мая работу возобновили более тридцати тысяч предприятий
В Керчи столкнулись три авто: один человек пострадал
Аксенов рассказал, разрешат ли крымчанам прогулки в парке и рыбалку
Крымские пограничники поймали браконьера, ловившего краснокнижную рыбу
В Крыму ожидается штормовой ветер
В Крыму введут единоразовые выплаты и на детей от 16 до 18 лет
Пьяный крымчанин украл автомат с игрушками и жвачками
Семь популярных крымских гор стали охранными зонами
Следком проводит проверку гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны
Две крымские больницы вышли из режима обсервации и вскоре вернутся к нормальной работе
Через Крымский мост едет все больше автомобилей с материка
Полиция Крыма готовит облаву на машины с материковыми номерами
Коронавирус в Крыму: 189 человек в стационаре, еще 618 - в обсерваторах
Пять крымчан с коронавирусом лежат в реанимации в крайне тяжелом состоянии
За сутки полиция в Крыму поймала 164 нарушителя самоизоляции
За поход в магазин без маски в Крыму начнут штрафовать
В Крыму зарегистрировали еще семь заболевших коронавирусом за сутки