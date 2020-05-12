В Крыму введут единоразовые выплаты и на детей от 16 до 18 лет

12 Май 2020 2020-05-12T13:25:59+03:00

На старшеклассников в Крыму тоже введут единоразовые выплаты Фото: Михаил ПАТЛИС

На финансовую поддержку смогут рассчитывать только те несовершеннолетние, которые учатся в школах

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В Крыму планируют учредить единоразовую выплату на детей старше 15 лет. Деньги выделят из республиканского бюджета.

Напомним, ранее президент РВ Владимир Путин объявил о выплатах родителям с детьми от 3 до 15 лет включительно. На каждого ребенка семья получит по 10 тысяч рублей, за оформлением следует обращаться в Пенсионный Фонд.

В республике решили расширить меры социальной поддержки и, помимо упомянутой федеральной выплаты на детей от 3 до 15 лет, ввести выплату на школьников в возрасте от 16 до 18.

- Мы выходим с предложением за счет средств республиканского бюджета - наша экономия - предусмотреть выплату на детей до 18 лет, которые обучаются в общеобразовательных учебных заведениях, - сказала вице-премьер Елена Романовская на заседании оперативного штаба.

Глава РК Сергей Аксенов дал предварительное согласие:

- Считайте потребность, сколько средств необходимо. До конца дня решение примем. Мы уже прикинули, понимаем, что у нас ресурс на это будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU