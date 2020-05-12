В Крыму ожидается штормовой ветер
В ближайшие часы в Крыму значительно усилится ветер, предупреждают в пресс-службе МЧС Крыма со ссылкой на региональный гидрометцентр.
- Во второй половине дня и до конца суток 12 мая в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, - передает пресс-служба МЧС.
В ведомстве предупредили, что возможен обрыв линий электропередач и линий связи, обрушение рекламных конструкций. Вероятно также подтопление населенных пунктов и дорог, а также возникновение происшествий в Черном и Азовском морях.
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ИСТОЧНИК KP.RU