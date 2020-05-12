2020-05-12T13:51:09+03:00
Общество

В Крыму ожидается штормовой ветер

Спасатели рекомендуют соблюдать требования безопасности
Надежда ДАЦЮК
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МЧС просит крымчан воздержаться от выхода в мореМЧС просит крымчан воздержаться от выхода в мореФото: Анастасия ЖУКОВА
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В ближайшие часы в Крыму значительно усилится ветер, предупреждают в пресс-службе МЧС Крыма со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- Во второй половине дня и до конца суток 12 мая в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, - передает пресс-служба МЧС.

В ведомстве предупредили, что возможен обрыв линий электропередач и линий связи, обрушение рекламных конструкций. Вероятно также подтопление населенных пунктов и дорог, а также возникновение происшествий в Черном и Азовском морях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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