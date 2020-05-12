Аксенов рассказал, разрешат ли крымчанам прогулки в парке и рыбалку

12 Май 2020 2020-05-12T14:08:54+03:00

В Крыму с 18 мая могут смягчить решим самоизоляции. А могут - и не смягчить... Фото: Михаил ПАТЛИС

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Глава Крыма ответил на вопросы крымчан по поводу смягчения режима всеобщей самоизоляции и прогулок на свежем воздухе.

Напомним, несмотря на отмену нерабочих дней президентом Путиным, регионы вправе продлить действие режима повышенной готовности на свое усмотрение. В Республике Крым власти приняли решение продлить всеобщую самоизоляцию до 31 мая включительно.

Жители полуострова давно требуют от правительства разрешить прогулки в парках, рыбалку и прочие активности на свежем воздухе, однако чиновники не спешат этого делать.

- У нас планы были [разрешить прогулки], но при этом мы 4 мая сели, посмотрели, что с 5 мая отпускаем ряд отраслей, мы решили, еще две недели посмотреть, какие результаты нам принесли майские праздники. Если динамика в сторону ухудшения, это одна ситуация. Если положительные, то, конечно, да [разрешим], - заявил глава РК Сергей Аксенов.

Он пообещал, что в пятницу, 15 мая, правительство республики примет окончательное решение по итогам тестирования людей из группы риска. Будут ли разрешены с 18 мая прогулки, рыбалка и занятия спортом – объявят на заседании оперативного штаба в 10 утра.

- Максимально на штабе в пятницу все точки [над і] будут поставлены, - заверил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU