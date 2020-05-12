2020-05-12T14:08:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов рассказал, разрешат ли крымчанам прогулки в парке и рыбалку

Решение объявят 15 мая
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму с 18 мая могут смягчить решим самоизоляции. А могут - и не смягчить...В Крыму с 18 мая могут смягчить решим самоизоляции. А могут - и не смягчить...Фото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Глава Крыма ответил на вопросы крымчан по поводу смягчения режима всеобщей самоизоляции и прогулок на свежем воздухе.

Напомним, несмотря на отмену нерабочих дней президентом Путиным, регионы вправе продлить действие режима повышенной готовности на свое усмотрение. В Республике Крым власти приняли решение продлить всеобщую самоизоляцию до 31 мая включительно.

Жители полуострова давно требуют от правительства разрешить прогулки в парках, рыбалку и прочие активности на свежем воздухе, однако чиновники не спешат этого делать.

- У нас планы были [разрешить прогулки], но при этом мы 4 мая сели, посмотрели, что с 5 мая отпускаем ряд отраслей, мы решили, еще две недели посмотреть, какие результаты нам принесли майские праздники. Если динамика в сторону ухудшения, это одна ситуация. Если положительные, то, конечно, да [разрешим], - заявил глава РК Сергей Аксенов.

Он пообещал, что в пятницу, 15 мая, правительство республики примет окончательное решение по итогам тестирования людей из группы риска. Будут ли разрешены с 18 мая прогулки, рыбалка и занятия спортом – объявят на заседании оперативного штаба в 10 утра.

- Максимально на штабе в пятницу все точки [над і] будут поставлены, - заверил Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти половина всей воды Крыма утекает в дырявые трубы
В Республике Крым расширили список объектов ФЦП
В Крыму с 12 мая работу возобновили более тридцати тысяч предприятий
В Керчи столкнулись три авто: один человек пострадал
Аксенов рассказал, разрешат ли крымчанам прогулки в парке и рыбалку
Крымские пограничники поймали браконьера, ловившего краснокнижную рыбу
В Крыму ожидается штормовой ветер
В Крыму введут единоразовые выплаты и на детей от 16 до 18 лет
Пьяный крымчанин украл автомат с игрушками и жвачками
Семь популярных крымских гор стали охранными зонами
Следком проводит проверку гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны
Две крымские больницы вышли из режима обсервации и вскоре вернутся к нормальной работе
Через Крымский мост едет все больше автомобилей с материка
Полиция Крыма готовит облаву на машины с материковыми номерами
Коронавирус в Крыму: 189 человек в стационаре, еще 618 - в обсерваторах
Пять крымчан с коронавирусом лежат в реанимации в крайне тяжелом состоянии
За сутки полиция в Крыму поймала 164 нарушителя самоизоляции
За поход в магазин без маски в Крыму начнут штрафовать
В Крыму зарегистрировали еще семь заболевших коронавирусом за сутки