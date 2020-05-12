2020-05-12T15:43:24+03:00
Экономика

Почти половина всей воды Крыма утекает в дырявые трубы

В 2019 году объем утечки составил 47%
Никита ПОЛЬКО
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Воды в водохранилище Симферополя становится все меньше, а утечек все больше.Воды в водохранилище Симферополя становится все меньше, а утечек все больше.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму уровень утечки и неучтенного расхода воды только в прошлом году составил 47%.

По официальным данным Крымстата, протяженность водопроводных сетей полуострова - почти 14 тысяч километров, больше половины (56,5%) нуждается в замене.

В прошлом году было заменено 114,8 километров водопровода - чуть меньше одного процента, сообщает «Крымское информационное агентство».

При этом в 2019 году из-за высокой степени износа сетей и оборудования утечка и неучтенный расход воды составили 47,0% от общего объема воды, поданной в сеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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