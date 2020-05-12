Двое нетрезвых подростков избили и ограбили взрослого мужчину
Двое несовершеннолетних жителя Симферополя избили и ограбили взрослого мужчину. У своей жертвы подростки отобрали барсетку, в которой находились банковские карточки с бесконтактной оплатой.
Как сообщили в Прокуратуре Симферополя, юноши распивали спиртные напитки когда в их поле зрения возник взрослый мужчина. Под надуманным предлогом они привлекли его внимание, избили и отобрали ручную сумку.
Добычей хулиганов стали банковские карточки, которые незамедлительно были отоварены в соседних магазинах.
Следствие длилось больше полугода. В апреле прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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