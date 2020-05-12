2020-05-12T16:59:12+03:00
Общество

Симферопольскому бездомному аннулировали второй протокол за нарушение самоизоляции

Владимир Котолупов не будет платить штраф
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Сергей МихайловФото: Сергей Михайлов
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Бездомному симферопольцу Владимиру Котолупову, на которого полицейские дважды составляли протокол за нарушение режима самоизоляции, все-таки не придется платить штраф.

Первый протокол, напомним, Котолупов получил в конце апреля, его аннулировали. Второй же полицейские составили 10 мая.

- К счастью, вошли в мое положение. Второй протокол тоже аннулировали даже без моего участия. Это было просто сделать, потому что там не было моей подписи, - рассказал Владимир КП-Крым.

На улице он оказался еще в 90-х. Пытался получить жилье как сирота, но при Украине не получилось.

- Благодаря общественной огласке моим делом занялась прокуратура. Они выясняют, как я оказался на улице. Возможно, у меня скоро появится своя квартира. А еще я прошел медкомиссию и скоро начну работать дворников с муниципальной управляющей компании. На следующей неделе, надеюсь, мне дадут отдельную комнату в общежитии, - добавил Котолупов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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