Чиновники Евпатории решили побаловать себя дорогими иномарками за счет бюджета

12 Май 2020 2020-05-12T21:38:03+03:00

Администрация приморского города покупает два автомобиля стоимостью около пяти миллионов рублей

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Пока тысячи жителей Крыма терпят финансовые убытки из-за пандемии коронавируса, чиновники из Евпатории покупают себе роскошные автомобили за деньги из городского бюджета.

На официальном сайте государственных закупок России появилось два контракта на покупку машин. В одном из них говорится, что необходима легковая машина марки «Тойота Камри» 2020 года выпуска стоимостью 2 миллиона 84 тысячи рублей.

Фото: zakupki.gov.ru

Авто цвета белый перламутр будет максимально комфортным для владельца: поддержка «Bluetooth», мультимедийная система с 7-дюймовым цветным дисплеем, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, подогрев передних и задних сидений. Салон, конечно, кожаный.

Вторая дорогая покупка достанется еще одному члену администрации Евпатории. Авто стоит 1 миллион 915 тысяч рублей. Какую именно машину планируют купить на эти деньги, не уточняется. Известно лишь, что это будет белый седан не старее 2019 года выпуска.

Фото: zakupki.gov.ru

Салон будет не полностью кожаным, а с тканевыми вставками. Остальные элементы комплектации схожи.

Волну негодования крымчан в социальных сетях вызывает тот факт, что покупка люксовых авто идет на фоне финансового кризиса. И пока президент РФ Владимир Путин принимает беспрецедентные меры для поддержки населения за счет средств бюджета, некоторые чиновники этот бюджет тратят на дорогие авто.

И это при том, что бюджет Евпатории является дотационным на 80%. Расходы казны приморского города в этом году заявлены на сумму 5 миллиардов 428 миллионов рублей, из которых больше 4 миллиардов Евпатория получит из бюджетов России и Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU