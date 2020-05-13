В Крыму обнаружили коронавирус еще у 30 человек, среди них - врачи
В Крыму зарегистрировали 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них (22 случая) - в Сакской районной больнице, где уже были выявлены зараженные.
Еще 6 - из уже известных очагов, и двое - при обращении за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.
- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия, - написал глава РК Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.
Всего в республике Крым зарегистрировано 239 случаев заражения коронавирусом. Четверо пациентов скончались, 78 - выздоровели, остальные еще проходят лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU