В Крыму обнаружили коронавирус еще у 30 человек, среди них - врачи

13 Май 2020 2020-05-13T10:10:27+03:00

В Крыму уже 239 заболевших коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Крыму зарегистрировали 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них (22 случая) - в Сакской районной больнице, где уже были выявлены зараженные.

Еще 6 - из уже известных очагов, и двое - при обращении за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия, - написал глава РК Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

Всего в республике Крым зарегистрировано 239 случаев заражения коронавирусом. Четверо пациентов скончались, 78 - выздоровели, остальные еще проходят лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU