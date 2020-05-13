В четырех парках Симферополя построят общественные туалеты

13 Май 2020 2020-05-13T10:15:13+03:00

Воспользоваться благами цивилизации можно будет в июле

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Стационарные туалеты появятся в парках Симферополя к июню, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Общественные туалеты построят в сквере у кинотеатра «Космос», сквере имени Григория Потемкина, в районе Музыкального училища, а также у входа в Гагаринский парк со стороны улицы Павленко.

По словам Василия Кирсы, директора муниципального унитарного предприятия «Метроград», закупка материалов уже проведена. Подрядчик занимается изготовлением конструкций.

Также получены техусловия для подключения сетей водоснабжения и водоотведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU