В Алуште водитель легкового авто врезался в припаркованный грузовик

13 Май 2020 2020-05-13T10:35:49+03:00

От удара грузовик сместился на метр. Фото: СОЦСЕТИ.

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В Алуште легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Есть пострадавшие.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель «Lada 2112» не справился с управлением на повороте и врезался в ЗИЛ-130. От удара ЗИЛ сместился на метр вперед и уперся в дерево.

В результате столкновения пострадала пассажирка легкового авто. С повреждением головы и подбородка ее доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU