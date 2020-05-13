2020-05-13T10:35:49+03:00
Происшествия

В Алуште водитель легкового авто врезался в припаркованный грузовик

В результате ДТП пострадала девушка [фото]
Никита ПОЛЬКО
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От удара грузовик сместился на метр. Фото: СОЦСЕТИ.От удара грузовик сместился на метр. Фото: СОЦСЕТИ.
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В Алуште легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Есть пострадавшие.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель «Lada 2112» не справился с управлением на повороте и врезался в ЗИЛ-130. От удара ЗИЛ сместился на метр вперед и уперся в дерево.

В результате столкновения пострадала пассажирка легкового авто. С повреждением головы и подбородка ее доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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