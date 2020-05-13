В Алуште водитель легкового авто врезался в припаркованный грузовик
В результате ДТП пострадала девушка [фото]
От удара грузовик сместился на метр. Фото: СОЦСЕТИ.
Изменить размер текста:
В Алуште легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Есть пострадавшие.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель «Lada 2112» не справился с управлением на повороте и врезался в ЗИЛ-130. От удара ЗИЛ сместился на метр вперед и уперся в дерево.
В результате столкновения пострадала пассажирка легкового авто. С повреждением головы и подбородка ее доставили в больницу.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU