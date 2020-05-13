В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится около 1,7 тысячи человек

13 Май 2020 2020-05-13T10:42:59+03:00

За последние сутки снято с наблюдения 115 человек

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Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму на 13 мая находится около 1,7 тысячи человек. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

- Под медицинским наблюдением на сегодня находится 1676 человек. За последние сутки снято с наблюдения 115 человек, взято под наблюдение 91 человек, с учетом поступающих в обсерватор и контактных лиц, - уточнила Романовская.

По ее словам, на сегодня в Крыму выявлено 239 человек, зараженных коронавирусом, 157 человек продолжают лечение.

128 ковидных пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, пять пациентов в тяжелой степени.

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ИСТОЧНИК KP.RU