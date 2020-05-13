В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится около 1,7 тысячи человек
Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму на 13 мая находится около 1,7 тысячи человек. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
- Под медицинским наблюдением на сегодня находится 1676 человек. За последние сутки снято с наблюдения 115 человек, взято под наблюдение 91 человек, с учетом поступающих в обсерватор и контактных лиц, - уточнила Романовская.
По ее словам, на сегодня в Крыму выявлено 239 человек, зараженных коронавирусом, 157 человек продолжают лечение.
128 ковидных пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, пять пациентов в тяжелой степени.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»