Фотофакт: Как ураган валил деревья по всему Крыму

13 Май 2020 2020-05-13T10:56:33+03:00

По Крыму прошел порывистый ветер до 25 метров в секунду. Фото: Крымавтодор.

Сотрудники Крымавтодора уже освободили дороги от упавших деревьев

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Вчера по Крыму прошел юго-западный ветер до 25 метров в секунду. Ураган повалил немало деревьев в разных регионах полуострова.

Как сообщила пресс-служба Крымавтодора, сотрудники предприятия устранили последствия ураганного ветра и освободили проезжую часть от поваленных деревьев.

Поваленные деревья уже брали с дорог республики. ФОто: Крымавтодор.

Сегодня сотрудники ГУПа продолжают следить за ситуацией на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU