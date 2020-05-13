Фотофакт: Как ураган валил деревья по всему Крыму
Вчера по Крыму прошел юго-западный ветер до 25 метров в секунду. Ураган повалил немало деревьев в разных регионах полуострова.
Как сообщила пресс-служба Крымавтодора, сотрудники предприятия устранили последствия ураганного ветра и освободили проезжую часть от поваленных деревьев.
Поваленные деревья уже брали с дорог республики. ФОто: Крымавтодор.
Сегодня сотрудники ГУПа продолжают следить за ситуацией на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU