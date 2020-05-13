2020-05-13T10:57:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Крыма потребовал провести расследование из-за 22 зараженных коронавирусом в Сакской райбольнице

Среди заболевших - 15 медработников
Анастасия ЖУКОВА
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В больнице за сутки подтвердили 22 случая заражения коронавирусомВ больнице за сутки подтвердили 22 случая заражения коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал провести служебное расследование в Сакской районной больнице, где только за минувшие сутки выявили 22 зараженных коронавирусом.

- Плохая тенденция, что у нас опять заражаются медицинские работники. Надо провести служебное расследование - почему так много в одном обсерваторе заразившихся, - отметил Аксенов на заседании оперативного штаба.

Напомним, из-за вспышки коронавируса Сакская райбольница находится в режиме обсервации: то есть закрыта на карантин и не принимает пациентов.

По информации Роспотребнадзора, из 22 зараженных в медучреждении 7 человек - пациенты, а остальные 15 - медики.

- Все случаи бессимтомные, заражение произошло до 10 мая, до момента обсервации, и только в настоящий момент получены положительные результаты [тестов], - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как сообщалось, три крымские больницы, ранее закрытые на обсервацию, уже вышли из этого режима: Красноперекопская районная, Алуштинская городская и Симферопольская клиническая.

Всего в Крыму выявлено 239 случаев заражения коронавирусом, из них 30 - за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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