Глава Крыма потребовал провести расследование из-за 22 зараженных коронавирусом в Сакской райбольнице
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал провести служебное расследование в Сакской районной больнице, где только за минувшие сутки выявили 22 зараженных коронавирусом.
- Плохая тенденция, что у нас опять заражаются медицинские работники. Надо провести служебное расследование - почему так много в одном обсерваторе заразившихся, - отметил Аксенов на заседании оперативного штаба.
Напомним, из-за вспышки коронавируса Сакская райбольница находится в режиме обсервации: то есть закрыта на карантин и не принимает пациентов.
По информации Роспотребнадзора, из 22 зараженных в медучреждении 7 человек - пациенты, а остальные 15 - медики.
- Все случаи бессимтомные, заражение произошло до 10 мая, до момента обсервации, и только в настоящий момент получены положительные результаты [тестов], - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщалось, три крымские больницы, ранее закрытые на обсервацию, уже вышли из этого режима: Красноперекопская районная, Алуштинская городская и Симферопольская клиническая.
Всего в Крыму выявлено 239 случаев заражения коронавирусом, из них 30 - за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU