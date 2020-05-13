2020-05-13T11:09:09+03:00
Общество

Жителям Крыма запретили ходить в леса до конца мая

Ограничения связаны с высокой пожароопасностью
Анна КИРИЕНКО
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Леса Крыма закрыты для посещения док конца мая. Фото: Минприроды РКЛеса Крыма закрыты для посещения док конца мая. Фото: Минприроды РК
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Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов Крыма еще на 21 день. Прежние ограничения действовали до 11 мая.

- Сухой сезон, поэтому мы приняли решение закрыть леса для посещения, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов. - Не из-за коронавируса, а в связи с высокой пожароопасностью.

На территории лесных участков ограничено как пребывание граждан, так и въезд транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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