Жителям Крыма запретили ходить в леса до конца мая
Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов Крыма еще на 21 день. Прежние ограничения действовали до 11 мая.
- Сухой сезон, поэтому мы приняли решение закрыть леса для посещения, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов. - Не из-за коронавируса, а в связи с высокой пожароопасностью.
На территории лесных участков ограничено как пребывание граждан, так и въезд транспортных средств.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»