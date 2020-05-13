В Крыму имеется 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с пневмониями

13 Май 2020 2020-05-13T11:17:56+03:00

Ими оснащены те госпитали и стационары, которые принимают пациентов с внебольничными пневмониями

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В Крыму имеется 125 аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для пациентов с тяжелой формой пневмонии.

Вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская уточнила, что такими аппаратами оснащены те госпитали и стационары, которые принимают пациентов с внебольничными пневмониями.

- У нас 150 пациентов с внебольничной пневмонией, 8 из них – тяжелые. Вот как раз из них два пациента находятся на ИВЛ. Количество занятого коечного фонда менее 50%, 125 аппаратов ИВЛ сегодня имеются для оказания помощи тяжелым пациентам, включая внебольничную пневмонию. Вот из них заняты только 2 аппарата, - уточнила Елена Романовская.

По ее словам, на 13 мая в Крыму зарегистрировано 239 человек, зараженных коронавирусом, 78 человек выздоровели, четыре скончались, 157 – продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU