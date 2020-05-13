В крымские аптеки поступит миллион медицинских масок
Крым в ближайшее время получит миллион медицинских масок. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
- Сегодня поступает 100 тысяч одноразовых масок, которые закупил Крымздрав. И в ближайшие дни поступит еще до миллиона масок, также по закупке, - сообщила вице-премьер.
По ее словам, в госаптеках предприятия «Крым-Фармация» нет дефицита масок и марлевых повязок. Также многоразовые средства защиты можно приобрести в торговых сетях.
Напомним, что с 12 мая в Крыму нужно носить маски в общественных местах - на остановках общественного транспорта, в транспорте, такси, магазине и салоне красоты.
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ИСТОЧНИК KP.RU