В крымские аптеки поступит миллион медицинских масок

13 Май 2020 2020-05-13T11:25:18+03:00

С 12 мая носить маски нужно во всех общественных местах Фото: Анастасия ЖУКОВА

В госаптеках предприятия «Крым-Фармация» нет дефицита масок и марлевых повязок

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Крым в ближайшее время получит миллион медицинских масок. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

- Сегодня поступает 100 тысяч одноразовых масок, которые закупил Крымздрав. И в ближайшие дни поступит еще до миллиона масок, также по закупке, - сообщила вице-премьер.

По ее словам, в госаптеках предприятия «Крым-Фармация» нет дефицита масок и марлевых повязок. Также многоразовые средства защиты можно приобрести в торговых сетях.

Напомним, что с 12 мая в Крыму нужно носить маски в общественных местах - на остановках общественного транспорта, в транспорте, такси, магазине и салоне красоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU