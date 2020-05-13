2020-05-13T11:45:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция усилила проверки в Симферополе из-за масочного режима

За сутки составлено 215 протоколов на нарушителей режима самоизоляции
Анна КИРИЕНКО
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Полиция усилила патрулирование СимферополяПолиция усилила патрулирование СимферополяФото: Михаил ПАТЛИС
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Полиция Крыма усилила патрулирование Симферополя в связи с введением масочного режима и продлением срока самоизоляции до 31 мая.

Рейдовые проверки проходят в каждом городе Крыма по графику.

- Ежедневно проводятся отработки усиленными нарядами города Симферополь, - сообщил замначальника полиции МВД в РК Александр Смаглин.

За сутки полицейские составили 215 административных протоколов по ст. 20.6.1. КоАП на нарушителей масочного режима и режима самоизоляции. В том числе 2 протокола составлены на иностранных граждан. Жалоб на составление протоколов не поступало

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ИСТОЧНИК KP.RU

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