Полиция усилила проверки в Симферополе из-за масочного режима

13 Май 2020 2020-05-13T11:45:06+03:00

За сутки составлено 215 протоколов на нарушителей режима самоизоляции

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Полиция Крыма усилила патрулирование Симферополя в связи с введением масочного режима и продлением срока самоизоляции до 31 мая.

Рейдовые проверки проходят в каждом городе Крыма по графику.

- Ежедневно проводятся отработки усиленными нарядами города Симферополь, - сообщил замначальника полиции МВД в РК Александр Смаглин.

За сутки полицейские составили 215 административных протоколов по ст. 20.6.1. КоАП на нарушителей масочного режима и режима самоизоляции. В том числе 2 протокола составлены на иностранных граждан. Жалоб на составление протоколов не поступало

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ИСТОЧНИК KP.RU