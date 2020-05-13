Полиция усилила проверки в Симферополе из-за масочного режима
Полиция Крыма усилила патрулирование Симферополя в связи с введением масочного режима и продлением срока самоизоляции до 31 мая.
Рейдовые проверки проходят в каждом городе Крыма по графику.
- Ежедневно проводятся отработки усиленными нарядами города Симферополь, - сообщил замначальника полиции МВД в РК Александр Смаглин.
За сутки полицейские составили 215 административных протоколов по ст. 20.6.1. КоАП на нарушителей масочного режима и режима самоизоляции. В том числе 2 протокола составлены на иностранных граждан. Жалоб на составление протоколов не поступало
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ИСТОЧНИК KP.RU
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