Роспотребнадзор: В Алуште медики заразились коронавирусом из-за нарушений режима
В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Алуштинской горбольнице медики заражаются коронавирусом.
Напомним, за минувшие сутки в Алуште зарегистрировали два новых случая заболевания covid-19. Оба зараженных - медицинские работники местной горбольницы, которые уже находились в обсерваторе из-за зарегистрированной ранее вспышки коронавируса в терапевтическом отделении.
- Очаг по Алуште тянется с апреля. Положительные результаты уже у 15 медработников, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Ситуация имела место ввиду нарушения противоэпидемического режима внутри отделения. И в последующем теперь эта цепочка не прекращается до окончания инкубационного периода.
Как сообщалось, в крымских больницах, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом медиков, проходят служебные расследования Минздрава РК.
Больше всего заболевших медиков - в Сакской райбольнице, только за минувшие сутки коронавирус там подтвердился у 15 врачей и еще у 7 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU