Роспотребнадзор: В Алуште медики заразились коронавирусом из-за нарушений режима

13 Май 2020 2020-05-13T11:46:42+03:00

За минувшие сутки в местной горбольнице зарегистрировали еще два случая

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В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Алуштинской горбольнице медики заражаются коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Алуште зарегистрировали два новых случая заболевания covid-19. Оба зараженных - медицинские работники местной горбольницы, которые уже находились в обсерваторе из-за зарегистрированной ранее вспышки коронавируса в терапевтическом отделении.

- Очаг по Алуште тянется с апреля. Положительные результаты уже у 15 медработников, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Ситуация имела место ввиду нарушения противоэпидемического режима внутри отделения. И в последующем теперь эта цепочка не прекращается до окончания инкубационного периода.

Как сообщалось, в крымских больницах, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом медиков, проходят служебные расследования Минздрава РК.

Больше всего заболевших медиков - в Сакской райбольнице, только за минувшие сутки коронавирус там подтвердился у 15 врачей и еще у 7 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU