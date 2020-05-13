Поклонская рассказала Гордону о покушении на свою дочь

13 Май 2020 2020-05-13T13:06:01+03:00

Неизвестные покушались и на жизнь самой Поклонской Фото: Евгения ГУСЕВА

Девочку пытались убить, когда она училась в школе

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому Дмитрию Гордону. В беседе, которая длилась около трех часов, экс-прокурор республики рассказала, как пытались убить ее дочь.

Покушения Поклонская связывает со своей работой, сообщает KP.RU.

- На нее один раз было совершено покушение. Она тогда училась в школе. Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работала в прокуратуре, до такого не опускались, - сказала Поклонская.

Депутат отметила, что боится за родных и поэтому старается держать личную жизнь в тайне.

Поклонская рассказала, что убить пытались и ее саму:

- Мы тогда повезли заключенных в другой город - на суд. В отеле ждала бутылка воды, в которую, как потом выяснилось, что-то подсыпали. Мне было очень плохо, - поделилась депутат.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU