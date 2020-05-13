Когда в Крыму откроют кинотеатры, спортзалы и музеи

13 Май 2020 2020-05-13T14:14:59+03:00

Работа предприятий возможна при соблюдении масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции Фото: Михаил ПАТЛИС

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Правительство Крыма готовит новый список предприятий, которые возобновят работу с 18 мая. Полный перечень представят в четверг, 14 мая, чтобы дать время на подготовку к запуску.

- Сегодня Минфин и Минэкономразвития выверяет все списки и формируем решение, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, - Скорее всего, завтра к концу дня они будут озвучены. Спорные вопросы по супермаркетам, фитнес-центрам, кинотеатрам и музеям.

Ранее правительство определило перечень предприятий, деятельность которых будет возобновлена с 18 мая.

К ним относится производство табачных, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изделий из соломки (плетение), производство бумаги и бумажных изделий.

Производство химических веществ и химических продуктов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Производство электрического оборудования, производство автотранспортных средств: прицепов и полуприцепов, производство мебели, производство прочих готовых изделий.

Строительство зданий включая капитальный ремонт. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонт.

Торговля оптом всеми видами товаров - одежда, обувь и другие товары.

Скульпторы и художники. Деятельность общественных организаций. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг за исключением деятельности бань и душевых по предоставлению гигиенических услуг: саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения.

Всем предприятиям необходимо направить уведомление о возобновлении деятельности через портал правительства и взять на себя обязательства соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по санэпидрежиму.

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ИСТОЧНИК KP.RU