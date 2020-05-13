Когда в Крыму откроют кинотеатры, спортзалы и музеи
Правительство Крыма готовит новый список предприятий, которые возобновят работу с 18 мая. Полный перечень представят в четверг, 14 мая, чтобы дать время на подготовку к запуску.
- Сегодня Минфин и Минэкономразвития выверяет все списки и формируем решение, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, - Скорее всего, завтра к концу дня они будут озвучены. Спорные вопросы по супермаркетам, фитнес-центрам, кинотеатрам и музеям.
Ранее правительство определило перечень предприятий, деятельность которых будет возобновлена с 18 мая.
К ним относится производство табачных, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изделий из соломки (плетение), производство бумаги и бумажных изделий.
Производство химических веществ и химических продуктов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.
Производство резиновых и пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Производство электрического оборудования, производство автотранспортных средств: прицепов и полуприцепов, производство мебели, производство прочих готовых изделий.
Строительство зданий включая капитальный ремонт. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонт.
Торговля оптом всеми видами товаров - одежда, обувь и другие товары.
Скульпторы и художники. Деятельность общественных организаций. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг за исключением деятельности бань и душевых по предоставлению гигиенических услуг: саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения.
Всем предприятиям необходимо направить уведомление о возобновлении деятельности через портал правительства и взять на себя обязательства соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по санэпидрежиму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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