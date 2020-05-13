2020-05-13T14:27:21+03:00
Общество

Известный доктор спрогнозировал еще более страшную пандемию, чем коронавирус

Врач рассказал, какими могут быть сценарии развития эпидемии
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников спрогнозировал развитие более страшной эпидемии, которая наступит после коронавируса.

- Я ведь говорю не свои мысли. Я говорю то, что говорят эпидемиологи и вирусологи. А они говорят, серьезный грипп с высокой смертностью – это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку. То, что мы видим с коронавирусом. Это будет инфекция, которая потенциально может быть более серьезной, - рассказывает Мясников kp.ru.

Правда, врач затруднился спрогнозировать сроки, в которые может наступить эпидемия.

Он вспомнил учебный семинар в ноябре 2019 года, который прошел в университете Джона Хопкинса.

- Там разбирали будущую эпидемию. Моделировали, что она возникнет в Бразилии, это будет свиной грипп. Самолетами разнесет его. И поразит две трети человечества. Вакцины нет, лекарства нет. Потеря - 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов. Такой учебный сценарий разыгрывался, - заключил доктор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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