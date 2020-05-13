За санитарным состоянием строек Крыма будут наблюдать через веб-камеры

13 Май 2020 2020-05-13T15:43:53+03:00

Так чиновники не будут подвергать себя риску заражения

Изменить размер текста: A A

Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий на стройках Крыма будет идти в онлайн режиме. Сроки готовности объектов по бюджетным программам остаются без изменений.

- С учетом того, что с 18 мая у нас большее число людей будет на улицах, усиливаем контроль, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - За контроль на строительных объектах по бюджетным программам отвечают вице-премьеры и должностные лица, в чьей сфере деятельности все находится. Мы договорились, что на большинстве объектов должны быть видеокамеры установлены, чтобы можно было дистанционно следить за ходом работ.

Глава региона добавил, что сроки реализации мероприятий по Федеральной целевой программе развития Крыма и региональной инвестиционной программе не меняются за исключением объектов, с которых были сняты 3 миллиарда рублей на финансовую поддержку социально незащищенных категорий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU