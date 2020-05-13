В Симферополе и Севастополе 14 мая частично отключат электричество
14 мая, в четверг в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с подачей электричеством произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и электросетей.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Совхозная, 4, 4а, 21;
ул. Луговая, 6;
ул. Акъташ, 5;
ул. Делявет Гирея, 1-31;
ул. Фенерли, 2-48 (чет), 1-45 (нечет);
ул. Вели Ибраимова, 1-47 (нечет);
ул. Акъ-Къая, 69-73 (нечет);
ул. Озенбаш, 2-72 (чет), 1-65 (нечет);
ул. Айдын, 53;
ул. Амет Хан-Султана, 2-62 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Усадебная 1,9,31,39-43(нечет);
ул. Жасминная 15;
с 9.00 до 13.00
ул. Павла Корчагина 7-Б, 19;
Омега 2-А;
ул. Челнокова 45, 47-Б, 49, 57-61(нечет).
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ИСТОЧНИК KP.RU