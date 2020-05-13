В Красногвардейском районе закрыли предприятие за нарушение санитарных норм

13 Май 2020 2020-05-13T17:46:24+03:00

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Суд в Крыму приостановил деятельность предприятия на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, установленных на время действия режима всеобщей самоизоляции.

- Состоялось заседание суда в Красногвардейском районе судом принято решение об административном приостановлении деятельности субъекта хозяйствования на 30 суток. Это первое решение суда (в мае. – Ред.), - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Какое именно предприятие закрыли и что конкретно в его деятельности не соответствовало предписаниям санитарных врачей, не сообщается.

Наталья Пеньковская подчеркнула, что решение суда вступает в силу немедленно, и даже при условии подачи апелляции предприятие не может работать во время рассмотрения дела.

Чиновники подчеркивают, что в суд подают только по итогам повторных проверок. На первый раз выносится предупреждение, но если бизнесмен ничего не исправил к моменту повторного визита проверяющих, тогда уже составляется протокол для суда. За нарушение может грозить крупный штраф, а также приостановка деятельности на срок от одного до трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU