2020-05-13T16:46:37+03:00
Происшествия

В Симферополе водитель такси избил трубой своего пассажира

Вспыльчивого извозчика ждет суд
Никита ПОЛЬКО
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Пассажир такси попал в больницу с множеством травм.Пассажир такси попал в больницу с множеством травм.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В одну из больниц Симферополя поступил пациент с тяжелыми травмами. Мужчину сильно избили, и сотрудники медучреждения были вынуждены сообщить о случившемся в полицию.

На след подозреваемого в избиении полиция вышла быстро. Им оказался мужчина 26-ти лет, который работает таксистом.

Он поругался с пассажиром, вытащил его из машины и затеял драку. В какой-то момент водитель достал из багажника металлическую трубу и несколько раз сильно ударил потерпевшего.

По заключению врачей, мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Теперь против вспыльчивого таксиста возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Как сообщает «Крымское информационное агентство», подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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