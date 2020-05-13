2020-05-13T18:33:19+03:00
Общество

Аэропорт Симферополя потерял в этом году 93% пассажиров

Падение пассажиропотока на майские праздники связанно с пандемией
Никита ПОЛЬКО
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В сравнении с прошлым годом пассажиропоток упал в 14 раз.В сравнении с прошлым годом пассажиропоток упал в 14 раз.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В этом году, по сравнению с прошлым, пассажиропоток в аэропорту Симферополя на майские праздники упал на 93% или в 14 раз.

В среднем, в этот период в аэропорт прилетало 418 человек, а улетало 378 пассажиров в сутки, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

Антирекорд по пассажиропотоку на майские праздники зафиксирован 7 мая. В этот день был принят 261 пассажир, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году.

Напомним, что в Крыму из-за пандемии действует ряд ограничений. Среди прочего, например, обязательно помещение в обсерватор туристов, которые не имеют крымской прописки или жилья на полуострове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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