Юрист объяснил, имеют ли право в регионах продлить нерабочие дни и самоизоляцию

13 Май 2020 2020-05-13T18:35:27+03:00

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По всей России нерабочие дни отменили - решение президента. Однако во многих регионах их решили продлить, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Люди недоумевают, законно ли это. Мы обратились за разъяснениями к юристам.

- Президент отменил единый нерабочий режим. При этом в каждом субъекте губернаторы самостоятельно решают вопрос о продлении нерабочего периода. Также власти регионов определяют, какие предприятия продолжают находиться на самоизоляции, - говорит kp.ru руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

Он подчеркнул, что при этом режим самоизоляции сохраняется повсеместно для людей из основной группы риска - старше 65 лет.

В свою очередь генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов отметил, что всем работающим людям надо ждать известий от своего начальства: если скажут выходить на работу - значит, ваше предприятие снова открылось, и можно возвращаться к привычному ритму жизни.

При этом в Крыму по-прежнему можно передвигаться только с пропуском, выданным на предприятии, на работу и обратно. Прогулки без повода все еще под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU