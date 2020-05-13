2020-05-13T19:48:24+03:00
Общество

В ГД готовят закон, который не даст обанкротиться турбизнесу Крыма

Отдыхающие получат не деньги за путевки, а ваучеры на следующий год
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Госдуме на следующей неделе во втором и третьем чтениях рассмотрят законопроект о туристических ваучерах, который позволит бизнесу не обанкротиться в связи с пандемией коронавируса.

По словам депутата Госдумы Константина Бахарева, в первом чтении уже приняты изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности».

Итак, поправки в закон предусматривают, что туристы, купившие путевки на курортный сезон 2020, смогут перенести свой отдых на следующий год без увеличения стоимости. Возможность получить свои деньги назад при этом у отдыхающих сохранится, если они не используют свой ваучер по истечении срока его действия.

- Принятые нами изменения в федеральное законодательство – это компромиссное решение. Прежде всего, мы защищаем интересы туристов, которые заранее оплатили свой отдых и лишились его из-за распространения коронавируса. В то же время, мы не можем допустить массового банкротства участников туристического рынка, которое неминуемо последует, если им придется в полном объеме возвращать полученные от туристов денежные средства, - отметил парламентарий.

Также Константин Бахарев отметил, что турбизнесу в этом году пришлось бы возвращать за оплаченные путевки больше 10 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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