Девятиклассникам в этом году отменили сдачу ОГЭ

13 Май 2020 2020-05-13T20:25:32+03:00

Выпускники 11-х классов, которые не будут поступать в вузы по окончании школы, могут не сдавать ЕГЭ

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В Министерстве просвещения РФ рассказали, какие изменения ждут систему образования в ближайшее время в связи с пандемией коронавируса.

Так, выпускники 11-х классов, которые не будут поступать в вузы по окончании школы, могут не сдавать ЕГЭ. Если они все-таки решат поступать, то сдадут единый госэкзамен именно в год поступления.

Итоговые баллы в аттестат им поставят, исходя из годовых оценок. Для девятиклассников полностью отменили экзамены, передает kp.ru.

Предметы по ЕГЭ, которые выпускники сдают по выбору, поменять уже нельзя, несмотря на отсрочку по сдаче экзаменов.

Медалистов ждут нововведения: аттестат с отличием получат те выпускники, которые закрыли с пятерками оба полугодия.

Как изменится прием в вузы в текущем году, пока неизвестно. Ясно, что поступающих ждет сдвиг приемной кампании по времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU