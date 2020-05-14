Все детские сады Керчи возобновляют работу

14 Май 2020 2020-05-13T20:46:57+03:00

Родителям детей нужно написать заявление и получить справку в поликлинике

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Все детские сады города Керчь возобновили работу с 12 мая. Правда, пока только в режиме дежурных групп, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

- Принято решение о поэтапном открытии всех дошкольных учреждений в режиме дежурных групп, - сообщил Бороздин.

С 12 мая дня возобновилась работа 4 детских садов города в режиме дежурных групп, с 14 мая подобные группы будут открыты еще в 9 детских садах, с 18 мая - дежурные группы откроются еще в 2 детских садах.

Таким образом, с понедельника в режиме дежурных групп будут функционировать все дошкольные учреждения Керчи.

Для направления детей в дежурную группу дошкольных учреждений родители подают заявление в дошкольное учреждение. Также перед посещением детского сада в поликлинике необходимо получить справку об эпидокружении ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU