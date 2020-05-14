Власти Крыма готовы выпустить на улицы Симферополя больше маршруток

14 Май 2020 2020-05-13T20:53:18+03:00

Пока же они заняты мониторингом ситуации

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В связи с увеличением пассажиропотока, власти Крыма готовы увеличить число общественного транспорта в Симферополе и пригороде столицы.

Как сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко, в случае необходимости, количество транспорта на городских маршрутах будет увеличено.

А пока весь общественный транспорт в Крыму работает только в городском и пригородном режиме с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, а междугородние рейсы отменены полностью.

- Весь подвижной состав проходит процедуры ежедневной дезинфекции, как перед выходом на линию, так и в период пересменки, - подчеркнула Проценко.

Сегодня в Симферополе на городских маршрутах работает 30% от общего количества автобусов - 145 единиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU