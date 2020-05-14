2020-05-13T21:02:28+03:00
Происшествия

Кредит и безработица превратили фельдшера из Керчи в наркоторговца

Мужчина искал деньги на помощь своим родным
Никита ПОЛЬКО
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Патрульные поймали закладчика во время оборудования очередного тайника.Патрульные поймали закладчика во время оборудования очередного тайника.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Фельдшер из Керчи получил восемь лет колонии строго режима за продажу наркотиков. Вердикт вынес городской суд.

В пресс-службе управления судебного департамента Крыма сообщили, что осенью 2019 года подсудимый заказал в интернете 20 граммов мефедрона. Наркотик он собирался продавать через закладки.

Подсудимый успел сделать больше десяти таких закладок, но был задержан при оборудовании очередного тайника.

Фельдшер свою вину признал. Более того, житель Керчи объяснил, что заняться наркоторговлей его вынудило отсутствие работы и больные мама с бабушкой, которым требовались деньги на лекарства. Сам подсудимый также имел 40 тысяч рублей кредита.

В поиске заработка, в интернете он нашел работу по расфасовке и продаже наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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