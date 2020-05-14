2020-05-14T06:33:20+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 мая: ветрено и тепло до +25

На полуострове опасные метеоявления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК переменная облачность.На ЮБК переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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14 мая на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем до 15 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный до 14 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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