В Крыму обнаружили 6 новых зараженных коронавирусом
В Крыму зарегистрировали 6 новых случаев заражения коронавирусом.
Четверо обратились к врачам с симптомами ОРВИ, а двое контактировали с ранее выявленными зараженными.
- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы определить всех, с кем контактировали вновь выявленные пациенты.
Всего за весь период в республике зарегистрировали 245 случаев заражения коронавирусом, 84 человека уже выздоровели, 4 человека - умерли, остальные продолжают лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU