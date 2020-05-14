2020-05-14T10:40:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь больных коронавирусом в Крыму находятся в реанимации

Трое из них – это граждане старше 65 лет с серьезными хроническими заболеваниями
Надежда ДАЦЮК
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Фото:Архив "КП"Фото:Архив "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Семь человек, больных коронавирусом в Крыму, находятся в тяжелом состоянии и лежат в реанимации. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

- Семь человек, к сожалению, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Трое из них – это граждане старше 65 лет с очень серьезными хроническими заболеваниями, которые отягощают течение болезни, - уточнила Романовская.

По ее словам, на 14 мая в Крыму зафиксировано 245 больных коронавирусом, 84 человека выздоровели, 157 продолжают лечение. В обсерваторах, по словам Романовской, находятся 592 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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