Семь больных коронавирусом в Крыму находятся в реанимации
Семь человек, больных коронавирусом в Крыму, находятся в тяжелом состоянии и лежат в реанимации. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
- Семь человек, к сожалению, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Трое из них – это граждане старше 65 лет с очень серьезными хроническими заболеваниями, которые отягощают течение болезни, - уточнила Романовская.
По ее словам, на 14 мая в Крыму зафиксировано 245 больных коронавирусом, 84 человека выздоровели, 157 продолжают лечение. В обсерваторах, по словам Романовской, находятся 592 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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