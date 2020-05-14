2020-05-14T11:05:56+03:00
Общество

Все больше людей покидают Крым, все меньше - едут на полуостров

Полиция составила 181 протокол на нарушителей изоляции
Анна КИРИЕНКО
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Поток транспорта на везд из Крыма увеличился - людям пора на работу. Фото: Инфоцентр Крымский мостПоток транспорта на везд из Крыма увеличился - людям пора на работу. Фото: Инфоцентр Крымский мост
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Количество автомобилей на выезд из Крыма за последние сутки превысило число въезжающих. Данные о транспортном потоке на оперативном штабе в Совмине Крыма озвучил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.

- За сутки 2265 машин въехали по Крымскому мосту, из них 14 не пустили, на выезд 2355 автомобилей, не допущено 7, - отметил он.

За сутки составлено 181 протокол на нарушителей режима изоляции. С понедельника полицейские переходят на усиленный режим в связи с началом работы большинства предприятий региона.

- Масочный режим в общественных местах и в транспорте должен соблюдаться, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Надо убеждать крымчан, что это нужно всем, и это не желание штаба, а решение Роспотребнадзора.

С 12 мая в Крыму введен масочный режим, обязывающих граждан применять средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей - остановках общественного транспорта, магазинах, в пассажирском транспорте. До 31 мая продлен режим самоизоляции, и для передвижения к месту работы и обратно необходимо получить справку установленного образца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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