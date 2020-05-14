2020-05-14T11:05:14+03:00
Общество

В Крыму открыта «горячая линия» по вопросам выплат медикам, работающим с ковидными больными

За сутки на нее поступило 30 обращений от врачей
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Александр ГЛУЗ
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Министерство здравоохранения Крыма открыло отдельную «горячую линию» по стимулирующим выплатам медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.

- На сайте Минздрва РК в том числе открыта горчая линия отдельно по вопросам оплаты труда медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом, вывешен специальный баннер, на который можно зайти и оставить там свой вопрос. На сегодняшний день на горячую линию поступило 30 обращений по вопросам выплат, по которым даны разъяснения, - сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

По ее словам, главным врачам медучреждений даны поручения провести совещания с медработниками и разъяснить, кому и какие выплаты полагаются.

Обращения на горячую линию принимаются по номерам телефонов: 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12 (добавочный код 6), с 08-00 до 20-00 в рабочие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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