2020-05-14T11:25:03+03:00
Общество

Почему в Крыму отказались от массового тестирования всех приезжих

Роспотребнадзор объяснил неэффективность экспресс-тестов
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Тестирование лучше проводить на 10-й день после приезда. Фото: Архив "КП".Тестирование лучше проводить на 10-й день после приезда. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Массовое тестирование всех приезжающих в Крым туристов не имеет смысла, считают в местном Роспотребнадзоре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тестирование проводится для определенной категории лиц, которые подлежат обязательному обследованию.

Более того, проведение диагностики и получение результата занимает время, а экспресс-тесты требуют повторного подтверждения результата.

Также, если учитывать высокий показатель выявления лиц с бессимптомным течением заболевания, эффективность исследований на 10 день после прибытия оправдана большей вероятностью выявления заболевшего, чем в первые дни после заражения, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее экономист Андрей Никитченко заявил, что Крым может сохранить курортно-туристическую отрасль в условиях пандемии, создав в регионе «чистую зону» от коронавируса. Этого можно достичь, организовав экспресс-тестирования всех приезжающих в Крым отдыхающих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе бездомная беременная женщина захотела вернуться на свалку после родов
Желая получить выплаты, жители Крыма стали массово регистрироваться на Госуслугах
Материальную помощь на детей в Крыму выплатят в полном объеме
Ялтинские медики получат надбавки за работу с коронавирусом на уровне крымских коллег
Абитуриенты будут подавать документы на поступление в вузы Крыма в режиме онлайн
Ялтинская горбольница станет вторым инфекционным госпиталем Крыма
Крымские вузы будут принимать вступительные экзамены в дистанционном формате
Крымский росгвардеец отправится в тюрьму за грабеж во время патрулирования города
Роспотребнадзор хочет закрыть по суду 5 крымских предприятий за нарушения санитарных норм
Аксенов пообещал выпустить на работу 85% жителей Крыма
Почему в Крыму отказались от массового тестирования всех приезжих
37 приезжих попали в обсерваторы Крыма за сутки
Все больше людей покидают Крым, все меньше - едут на полуостров
В Крыму открыта «горячая линия» по вопросам выплат медикам, работающим с ковидными больными
Семь больных коронавирусом в Крыму находятся в реанимации
В Крыму обнаружили 6 новых зараженных коронавирусом
Кредит и безработица превратили фельдшера из Керчи в наркоторговца