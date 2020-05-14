Почему в Крыму отказались от массового тестирования всех приезжих

14 Май 2020 2020-05-14T11:25:03+03:00

Тестирование лучше проводить на 10-й день после приезда. Фото: Архив "КП".

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Массовое тестирование всех приезжающих в Крым туристов не имеет смысла, считают в местном Роспотребнадзоре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тестирование проводится для определенной категории лиц, которые подлежат обязательному обследованию.

Более того, проведение диагностики и получение результата занимает время, а экспресс-тесты требуют повторного подтверждения результата.

Также, если учитывать высокий показатель выявления лиц с бессимптомным течением заболевания, эффективность исследований на 10 день после прибытия оправдана большей вероятностью выявления заболевшего, чем в первые дни после заражения, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее экономист Андрей Никитченко заявил, что Крым может сохранить курортно-туристическую отрасль в условиях пандемии, создав в регионе «чистую зону» от коронавируса. Этого можно достичь, организовав экспресс-тестирования всех приезжающих в Крым отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU