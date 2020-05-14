2020-05-14T11:41:27+03:00
Экономика

Аксенов пообещал выпустить на работу 85% жителей Крыма

Еще 15% занятого населения будут вынуждены остаться на карантине
Никита ПОЛЬКО
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Список предприятий, которым разрешат работать, расширят с понедельника.Список предприятий, которым разрешат работать, расширят с понедельника.Фото: Михаил ПАТЛИС
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С понедельника, 18 мая, около 85% занятого населения Крыма смогут вернуться на свои рабочие места, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Это станет возможным благодаря расширению списка отраслей, которые возобновят деятельность.

- Порядка 10-15 процентов у нас останется, кто пока еще в подвешенном состоянии и пользуется мерами господдержки. По ним работаем отдельно, - добавил Аксенов.

Выходящие на работу крымчане смогут оставлять своих детей в детсадах, заверила вице-премьер республики Елена Романовская.

- Детсады не закрывались, они работают в режиме дежурных групп. Если будет необходимость, откроем большее количество дежурных групп, - подчеркнула Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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