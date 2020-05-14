2020-05-14T11:49:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор хочет закрыть по суду 5 крымских предприятий за нарушения санитарных норм

Еще 16 материалов - в стадии подготовки
Анастасия ЖУКОВА
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Предпринимателям сейчас приходится работать в условиях повышенного вниманияПредпринимателям сейчас приходится работать в условиях повышенного вниманияФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму Роспотребнадзор согласовал с прокуратурой материалы в отношении 5 предпринимателей, нарушивших санитарные нормы в режиме повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

Напомним, в Крыму постепенно расширяют список сфер бизнеса, которым можно вернуться к работе, однако при этом все предприниматели должны соблюдать повышенные требования к санитарной безопасности, установленные Роспотребнадзором. Чиновники и санитарные врачи ежедневно проводят проверки и по итогам выписывают протоколы.

- 5 материалов согласовано с прокуратурой и 16 материалов поступило подготавливаются, чтобы согласовать, - рассказал на заседании оперативного штаба замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Все согласованные материалы направляют в суд для привлечения предпринимателей к административной ответственности. Как сообщалось, нарушителям грозят штрафы и приостановка деятельности на срок от 1 до 3 месяцев.

Дмитрий Крутиков также отметил, что примерно 40 материалов проверок, предоставленных городскими чиновниками, вернули в муниципалитеты для доработки, так как документы составлены с нарушениями, поэтому их нельзя направлять в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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