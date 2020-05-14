2020-05-14T12:28:22+03:00
Происшествия

Крымский росгвардеец отправится в тюрьму за грабеж во время патрулирования города

Крымский гарнизонный военный суд признал его виновным
Анастасия ЖУКОВА
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Росгвардейца признали виновным в грабежеРосгвардейца признали виновным в грабежеФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму осудили военнослужащего Росгвардии за грабеж во время несения службы.

Как установил суд, преступление мужчина совершил в октябре 2019 года. Он был начальником патруля войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Во время дежурства заявил прохожему, что тот якобы находится в состоянии алкогольного опьянения.

- Принудил к демонстрации содержимого карманов и, нанеся удар специальным средством - резиновой палкой в область груди, присвоил себе денежные средства в размере 1700 рублей, принадлежащих потерпевшему, - рассказали в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

Суд признал росгвардейца виновным и лишил его свободы на 2 года и 1 месяц. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

При этом приговор еще в законную силу не вступил, и его можно обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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