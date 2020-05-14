Крымские вузы будут принимать вступительные экзамены в дистанционном формате

14 Май 2020 2020-05-14T12:36:30+03:00

Это касается и поступающих в магистратуру

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Из-за пандемии коронавируса крымские вузы будут проводить вступительные экзамены для абитуриентов и тех, кто поступает в магистратуру, в дистанционном формате. Об этом сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии КФУ, доктор химических наук, профессор кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Алексей Гусев.

- Настоящий порядок приема утверждает, что мы должны проводить экзамен в дистанционном формате. В меньшей степени это касается ребят, которые поступают после школы. Потому что в основном они поступают по результатам ЕГЭ. Есть, конечно, отдельные категории, которые сдают дополнительные экзамены в университете. Например, творческий конкурс по журналистике, физическая культура, - отметил Алексей Гусев.

По его словам, сложнее обстоят дела с магистратурой. Для поступающих экзамены полностью адаптировали под дистанционный формат.

- Поступающие обязательно будут сдавать вступительный экзамен в дистанционном формате. Программа экзамена при этом никак не меняется для большинства предметов. Дальше процедура отбора будет стандартная. Лучшие поступят на бюджет, - добавил Гусев.

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ИСТОЧНИК KP.RU