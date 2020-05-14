Ялтинская горбольница станет вторым инфекционным госпиталем Крыма
Ялтинская городская больница, которая с прошлого года вошла в сеть Федерального медико-биологического агентства России, станет вторым инфекционным госпиталем для лечения больных коронавирусом.
Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.
- 70 коек ФМБА переходят в ведение Минздрава Крыма для развертывания инфекционного госпиталя, - отметила Романовская. - Это дает возможность нам заключить соглашение с Ялтинской больницей и перечислить средства региональной доплаты для ялтинских врачей.
В настоящее время инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом развернут на базе городской больницы №7 Симферополя. Он рассчитан на 288 коек. На лечении находятся 118 больных.
Всего по состоянию на 14 мая в Крыму зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 84 человека, умерло четверо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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