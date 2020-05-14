2020-05-14T12:44:24+03:00
Общество

Ялтинская горбольница станет вторым инфекционным госпиталем Крыма

Учреждение сможет принять 70 больных коронавирусом
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Ялтинская больница начнет принимать больных коронавирусомЯлтинская больница начнет принимать больных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ялтинская городская больница, которая с прошлого года вошла в сеть Федерального медико-биологического агентства России, станет вторым инфекционным госпиталем для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- 70 коек ФМБА переходят в ведение Минздрава Крыма для развертывания инфекционного госпиталя, - отметила Романовская. - Это дает возможность нам заключить соглашение с Ялтинской больницей и перечислить средства региональной доплаты для ялтинских врачей.

В настоящее время инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом развернут на базе городской больницы №7 Симферополя. Он рассчитан на 288 коек. На лечении находятся 118 больных.

Всего по состоянию на 14 мая в Крыму зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 84 человека, умерло четверо.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе бездомная беременная женщина захотела вернуться на свалку после родов
Желая получить выплаты, жители Крыма стали массово регистрироваться на Госуслугах
Материальную помощь на детей в Крыму выплатят в полном объеме
Ялтинские медики получат надбавки за работу с коронавирусом на уровне крымских коллег
Абитуриенты будут подавать документы на поступление в вузы Крыма в режиме онлайн
Ялтинская горбольница станет вторым инфекционным госпиталем Крыма
Крымские вузы будут принимать вступительные экзамены в дистанционном формате
Крымский росгвардеец отправится в тюрьму за грабеж во время патрулирования города
Роспотребнадзор хочет закрыть по суду 5 крымских предприятий за нарушения санитарных норм
Аксенов пообещал выпустить на работу 85% жителей Крыма
Почему в Крыму отказались от массового тестирования всех приезжих
37 приезжих попали в обсерваторы Крыма за сутки
Все больше людей покидают Крым, все меньше - едут на полуостров
В Крыму открыта «горячая линия» по вопросам выплат медикам, работающим с ковидными больными
Семь больных коронавирусом в Крыму находятся в реанимации
В Крыму обнаружили 6 новых зараженных коронавирусом
Кредит и безработица превратили фельдшера из Керчи в наркоторговца