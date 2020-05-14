Абитуриенты будут подавать документы на поступление в вузы Крыма в режиме онлайн

14 Май 2020 2020-05-14T12:48:21+03:00

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Вузы Крыма будут принимать документы абитуриентов для поступления дистанционно. Для этого каждое высшее учебное заведение разработает свою систему.

- Все вузы будут принимать документы в дистанционном формате. Это снимает обязанности со студентов приезжать. Можно отсканировать или даже сфотографировать документы и отправить их в приемные комиссии. Каждый вуз будет разрабатывать свою систему подачи документов, - сообщил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ, доктор химических наук, профессор кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Алексей Гусев.

По его словам, для подачи документов в КФУ не нужно присылать их обычной или электронной почтой. Объявление о том, куда подать отсканированный паспорт и другие данные, будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях вуза.

- Мы постараемся во всех наших соцсетях и на официальном сайте будет содержать ссылка, по которой нужно будет перейти, заполнить и подгрузить сканы документов. Приемная комиссия проверит документы и допустит к участию в конкурсе, - отмечает Алексей Гусев.

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ИСТОЧНИК KP.RU