Ялтинские медики получат надбавки за работу с коронавирусом на уровне крымских коллег

14 Май 2020 2020-05-14T13:05:25+03:00

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Сотрудники Ялтинской городской больницы ФМБА, оказывающие помощь в госпитализации и транспортировке больных коронавиурсом, получат положенные доплаты.

Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Сегодня все средства по всем подразделениям ФМБА, в том числе и Ялтинской больнице, будут перечислены. Сюда в Крым вылетает замминистра здравоохранения РФ, - сказала она.

Ялтинская больница одной из первых оказывала помощь коронавирусным больным. Всего по состоянию на 14 мая в контакте с covid-19 находились 42 медицинских работника.

- Ялтинские медицинские работники в ФМБА получат такие же выплаты, как и все работники крымского Минздрава и учреждений здравоохранения Республики Крым, несмотря на то что организация федерального уровня, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

На базе Ялтинской горбольницы развернутся инфекционный госпиталь на 70 коек. Медицинский персонал, помимо федеральных доплат, получит региональные надбавки для технического персонала.

Всего по состоянию на 14 мая в Крыму зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 84 человека, умерло четверо.

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ИСТОЧНИК KP.RU