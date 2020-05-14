Материальную помощь на детей в Крыму выплатят в полном объеме
Власти Крыма просят граждан не устраивать ажиотаж вокруг выплат материальной помощи на детей и обещают выплатить их в полном объеме.
Заявления на поддержку малоимущих можно подать вплоть до октября, получив средства за апрель, май и июнь.
- К нам обращаются в Facebook , Instagram, на все «горячие линии» нашего министерства и Пенсионного фонда по вопросам новых выплат, которые были объявлены президентом. Еще раз хочу напомнить, что выплаты президентские по 5 тысяч и выплаты по 10 тысяч оформляются через портал Госуслуг, там очень простые шаги (зарегистрироваться, заполнить данные свои и своих детей, указать правильно номер свидетельства ребенка и номер расчетного счета – прим.), – цитирует вице-премьера правительства Крыма Елену Романовскую ForPost.
Сейчас портал Госуслуг работает с перебоями из-за наплыва регистраций. Но на сроки выплат это не повлияет, средства предусмотрены в полном объеме.
Так же с 15 мая в Крыму начинается прием заявлений на выплату президентского пособия на детей от 3 до 7 лет в семьях, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума – 10,5 тысячи рублей. Выплата будет осуществляться с 1 июня.
Тем, кто уже получает пособия по малообеспеченности, выплаты назначат в беззаявительном порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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