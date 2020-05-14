Желая получить выплаты, жители Крыма стали массово регистрироваться на Госуслугах

14 Май 2020 2020-05-14T13:31:30+03:00

Количество заявок по сравнению с мартом выросло в десять раз

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Желание крымчан получить региональные и федеральные меры поддержки в связи с ситуацией по коронавирусу многократно увеличило запросы на портале Госуслуг.

Крупнейший крымский банк, который с 2017 года получил право на осуществление операций на Едином Портале Госуслуг, зафиксировал увеличение количества обращений крымчан по подтверждению учетной записи в десять раз.

А рекордный показатель в финучреждении отметили 13 мая. По вопросам регистрации, подтверждения и восстановления учетной записи на Госуслугах обратились больше 5 500 крымчан. Этот показатель в пять раз выше, чем в среднем за апрельский день и в десять раз превышает мартовские показатели.

- Всего же в марте в банк по этому вопросу обратилось 9 900, а в апреле - 23 700 человек, - уточнили в крымском банке.

По данным финансового учреждения, популярностью среди клиентов пользуются услуги Пенсионного фонда, Центра занятости, Налоговой службы, МВД, УФМС и других ведомств. Напомним, что на Госуслугах можно подать заявку на детское пособие (родившихся с 11.05.2004 по 30.06.2017), на детей, до трех лет, родившихся с 1 апреля 2017 года, также есть возможность получить пособие по безработице и постановку на учет в Центр занятости и воспользоваться другими услугами.

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ИСТОЧНИК KP.RU