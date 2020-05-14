В Симферополе бездомная беременная женщина захотела вернуться на свалку после родов

14 Май 2020 2020-05-14T14:14:47+03:00

Волонтеры нашли ей жилье, но 38-летняя Анастасия не захотела воспользоваться возможностью

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Неравнодушный симферополец обнаружил бездомную на девятом месяце беременности, которая с большим животом ютилась у мусорных баков в районе ж/д вокзала.

Желая помочь женщине, волонтер узнал историю 38-летней Анастасии, пишет «Крымское информационное агентство».

Оказалось, что женщина живет в районе вокзала около полутора месяцев. До этого она находилась в центре Ялты. У беременной есть дом, который бабушка переписала на нее. Но там сейчас проживает брат Анастасии вместе с женой, которые и выгнали девушку на улицу.

К новой жизни женщина привыкла быстро. Она продолжала пить и курить, несмотря на свое положение.

Волонтер подыскал Анастасии жилье, нашел людей, которые согласились временно ее приютить. Но вот когда вернулся за подопечной, женщина была уже пьяна. Ехать с ним она отказалась - мол, не может оставить пожилого мужчину по имени Володя, который вместе с ней ютится у мусорных баков.

Волонтер все-таки отвел Анастасию на УЗИ, ведь она ни разу за всю беременность не делала обследования. Чудеса, но ребенок оказался абсолютно здоровым.

Теперь бездомная находится в родильном отделении Луговской больницы. По словам врачей, срок беременности составляет около девяти месяцев, так что в медучреждении Анастасия пробудет недолго.

После родов женщина не хочет отказываться от ребенка, но малыша оставят с ней, только если роженица согласится на реабилитацию.

Но вот сама Анастасия хочет вернуться к прежнему образу жизни, так что, скорее всего, ребенка отправят в детдом.

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ИСТОЧНИК KP.RU