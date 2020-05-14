В детсады отправят врачебные бригады для выдачи справок о здоровье ребенка

14 Май 2020 2020-05-14T14:29:08+03:00

С понедельника группы будут заполнены на 85-90%

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Выездные бригады врачей направят в детские сады для осмотра и выдачи справок о здоровье ребенка. Это позволит избежать очередей в поликлиниках в преддверии массового выхода людей на работу.

- Родителям необходимо накануне выхода на работу предупредить воспитателя или руководителя детского сада, что завтра вы приведете ребенка в сад, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Чтобы избежать очередей в поликлиниках с главами администраций и Минздравом РК обсуждается возможность выезда медиков в детсады, чтобы осматривать детей.

Сейчас в детских садах работают дежурные группы для детей, чьи родители не прекращали работать в период режима повышенной готовности к ЧС по коронавирусу. В тоже время, с 18 мая на работу выйдет 85-90% населения Крыма, к чему детсады должны быть готовы.

- Однозначно запускать надо, потому что люди идут на работу, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Но чтобы это в очаги не превратилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU