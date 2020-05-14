2020-05-14T14:53:50+03:00
Общество

Работа общественного транспорта в Крыму наладится 18 мая

Маршруток и троллейбусов станет больше, но полностью ограничения не отменят
Анна КИРИЕНКО
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Общественный траснпорт вернутсяк нормальному режиму работыОбщественный траснпорт вернутсяк нормальному режиму работыФото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму общественный городской транспорт возобновит работу по обычному графику движения.

Такие изменения будут внесены в указ главы Крыма о работе в условиях режима повышенной готовности в связи с возобновлением работы предприятий с 18 мая.

- Это задача руководителей муниципальных образований - есть потребность в том, чтобы добавить количество транспорта на маршрутах, ждем от вас информацию. Чтобы она не от граждан приходила, - указал глава Крыма Сергей Аксенов.

Количество транспортных средств необходимо увеличить с утра понедельника, но с полным соблюдением мер предосторожности - масочным режимом водителей и дезинфекцией салонов. По оценкам властей, около 85% занятого населения Крыма с 18 мая выйдут на свои рабочие места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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